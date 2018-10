Sarà il fischietto tedesco Felix Zwayer a dirigere mercoledì sera, al Parco dei Principi, la sfida fra Paris Saint-Germain e Napoli per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. E' la seconda volta che l'arbitro tedesco incrocia i partenopei e il precedente non è incoraggiante: nella scorsa edizione fu lui l'arbitro della gara contro lo Shakthar Donetsk persa 2-1 in Ucraina.