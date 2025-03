AFP or licensors

Champions League - Ritorno ottavi di finale(inizio ore 21, andata 7-1)(4-3-3): Raya; White, Kiwior, Gabriel, Lewis-Sklly; Rice, Jorginho; Zinchenko; Sterling, Merino, Tierney. (A disp. Neto, Setford, Saliba, Partey, Odegaard, Martinelli, Timber, Trossard, Calafiori, Butler-Oyedeji, Kabia, Nwaneri). All. Arteta.(4-3-3): Benitez; Ledezma, Nagalo, Obispo, Malacia; Til, Schouten, Babadi; Bakayoko, Perisic, Driouech.(A disp. Drommel, Schiks, Karsdorp, Flamingo, Dest, de Jong, Lang, Boscagli, Bajraktarevic, Veerman, Land). All. Bosz.

(calcio d'inizio alle ore 21) è una gara valida per il ritorno degli ottavi di finale in. Si riparte dal 7-1 dell'andata a Eindhoven in Olanda a favore degli inglesi, che in pratica hanno già in tasca il pass per i quarti, dove affronteranno la vincente del derby di Madrid tra l'Atletico di Simeone e il Real di Ancelotti.All'Emirates Stadium di Londra arbitra lo sloveno Rade Obrenovic, assistito dai connazionali Jure Praprotnik e Grega Kordez con David Smajc quarto uomo, Alen Borosak e il portoghese Tiago Martins al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Martinelli, Sterling e Timber; De Jong, Mauro Junior, Karsdorp, Malacia e Veerman. Assenti gli infortunati Gabriel Jesus, Saka, Tomiyasu e Havertz; Pepi, Tillman e Bajraktarevic.