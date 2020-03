L’Atalanta sta per realizzare un sogno: qualificarsi ai quarti di finale di Champions League. Il 4 a 1 rifilato al Valencia nel match di andata, giustifica ottimismo per il passaggio turno degli orobici che, secondo gli analisti, sono favoriti anche per la gara al Mestalla (che si giocherà a porte chiuse), anche se la sfida si preannuncia combattuta. Il successo dei nerazzurri è a 2.40, si sale di poco per la vittoria dei padroni di casa, data a 2,75, mentre il pareggio è a 3.75. Il passaggio ai quarti però, sembra non essere in discussione: al Valencia infatti servirebbe l’impresa di fare almeno tre reti per sperare di passare il turno che infatti è a 12.00, contro il rasoterra 1.02 proposto per la qualificazione dell’Atalanta. Sicuri del passaggio turno dei nerazzurri anche gli scommettitori, l’80% ha puntato sull’impresa storica degli uomini di Gasperini. L’obbligo degli spagnoli di recuperare lo svantaggio li costringerà a partire subito forte e, considerando i 70 gol messi a segno dagli uomini di Gasperini in campionato, la Dea non avrà certo un atteggiamento remissivo. Ci si aspetta dunque spettacolo, con il Gol a 1.36 e l’Over 3,50 a 2.00. Probabile però che il Valencia riesca a bucare la porta di Gollini, la rete dei padroni di casa è a un facile 1.14, il gol atalantino vale anche meno, a 1.11. Partita movimentata, ci si aspetta anche il Ribaltone con una delle due squadre che, dopo essere passata in vantaggio, potrebbe subire la rimonta avversaria. L’ipotesi si gioca a 5.25.