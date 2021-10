Quattro vittorie di fila in campionato e 6 punti dopo due giornate di Champions League: è tornato il sereno in casa bianconera e il pronostico Zenit-Juventus dà fiducia agli uomini di Allegri, pronti a difendere il primo posto nel Gruppo H. Mercoledì 20 ottobre alle 21.00, si legge in una nota, Chiellini e compagni cercano continuità nei risultati e sulla lavagna scommesse il segno «2» allo stadio di San Pietroburgo vale quota 2,20. A 3,30 il pareggio, mentre il segno «1» è proposto a 3,45. Difesa ancora imbattuta in Champions per i bianconeri, ma il «No Goal» è comunque molto alto a 1,93. Nell'altra sfida del girone il Chelsea campione d'Europa parte favorito contro il Malmo, al punto che su Betaland il segno «1» vale 1,09.



Situazione molto diversa per l'Atalanta, che dopo due giornate comanda il Gruppo F della Champions League, ma alle porte c'è la sfida più difficile del girone: i bergamaschi giocano all’Old Trafford contro il Manchester United. I Red Devils sono favoriti, anche se a quota alta, con il segno «1» che vale 1,75. Condizione non proprio ideale per Zapata e compagni che per non tornare a casa a mani vuote devono puntare sul pareggio a 4,15 o sul segno 2 a quota 4,25. Visto anche l'ottimo potenziale offensivo delle due squadre appaiono probabili sia l'Over 2,5, a 1,46, sia il Goal, a 1,49.