Grande notte di Champions per l’Atalanta, al Gewiss Stadium arriva il Real Madrid, la squadra più titolata d’Europa, per la gara di andata degli ottavi di finale. I nerazzurri, dopo aver sfiorato la semifinale nella passata edizione, vogliono riprovarci e possono mettere in difficoltà la squadra di Zidane, che non sta vivendo una stagione esaltante. Per gli esperti infatti, la gara è aperta e la Dea è favorita a 2.30, il successo dei madrileni vale 2.90, il pareggio è a 3.75. Il pronostico si ribalta però per il passaggio turno, dove conducono i Blancos, a 1.65, le chance nerazzurre sono a 2.25. Gli scommettitori credono nell’exploit dell’Atalanta, il 58% ha puntato sul segno 1, il 29% sulla vittoria madrilena. Per la conquista dei quarti di finale però, anche gli scommettitori dicono Real, con il 68% delle preferenze. Le speranze dei nerazzurri aumentano se si guarda alla lista degli indisponibili in casa del Real: Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde e Rodrygo. Zidane è in piena emergenza dunque, il tridente d’attacco sarà Asensio, Mariano Diaz e Vinicius, il primo in rete a 3.75, a 3.00 i goal degli altri due. Gasperini ha invece i migliori a disposizione, Zapata è il punto fermo dell’attacco degli orobici, è lui il principale indiziato al goal, a 2.50, insieme al suo partner Muriel – che con il Napoli è andato a segno per la nona gara consecutiva – anche il suo goal è a 2.50. Occhio anche a Ilicic, la sua rete è a 3.00.