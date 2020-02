Atalanta-Valencia (calcio d'inizio alle ore 21 in diretta tv su Sky Sport) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Bergamo ha 120mila abitanti: un terzo stasera sarà allo stadio Meazza di Milano per spingere i ragazzi di Gasperini. Orientato a giocare senza un vero centravanti, con i colombiani Duvan Zapata e Muriel in panchina.



Dall'altra parte Celades (oltre allo squalificato Gabriel Paulista e agli indisponibili Garay, Coquelin, Vallejo e Rodrigo) non può contare sugli italiani Piccini e Florenzi, entrambi infortunati. Torna a San Siro l'ex interista Kondogbia. L'altra partita di stasera si gioca a Londra, dove il Tottenham di Mourinho riceve i tedeschi del Lipsia.



PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimisti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.

Valencia (4-4-2): Domenech; Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran Torres, Kondogbia, Parejo, Carlos Soler; Gonçalo Guedes, Maxi Gomez. All. Celades.

Arbitro: Oliver (Inghilterra).