Nei due precedenti giocati in casa dell'Atletico Madrid sono arrivate altrettante sconfitte, un bilancio che la Juventus proverà a cambiare domani sera quando incrocerà di nuovo i Colchoneros. Per la prima giornata di Champions League, però, gli analisti premiano la squadra di Simeone, nonostante il brutto ko incassato sabato scorso in campionato, dalla Real Sociedad. Il segno «1» è avanti a 2,25, contro il 3,45 dei bianconeri e il 3,10 del pareggio, centrato una sola volta nei cinque precedenti tra le due squadre. L'ultimo di questi, il match di International Champions Cup disputato ad agosto, è stato l'unico che si è chiuso con entrambe le squadre a segno: un altro Goal, in effetti, è dato a quota corposa (2,04, contro l'1,74 del No Goal) e i quotisti rimangono prudenti anche sul numero complessivo di reti, con l'Under favorito a 1,53 sul 2,50 dell'Over.