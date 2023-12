Missione 1° posto. Al Wanda Metropolitano, la Lazio di Maurizio Sarri viene ospitata dall’Atletico Madrid di Diego Simeone, in un match valido per la 6ª e ultima giornata del Gruppo E di Champions League. Un solo obiettivo e un solo risultato da centrare, per i biancocelesti, per ottenere un pass nell’urna delle teste di serie per gli ottavi di finale: vincere.