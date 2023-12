La Lazio proverà ad espugnare il Wanda Metropolitano per strappare all'Atletico Madrid il primato del gruppo nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Vincere sul campo dei Colchoneros è un'impresa non riuscita a nessuno in questa stagione e vista tra 5,60 e 6 dagli esperti. La squadra dell'ex biancoceleste Simeone è favorita, dunque, tra 1,57 e 1,60, mentre l'ipotesi pareggio è fissata a 4. Solo una volta nella sua storia la Lazio ha chiuso il girone di Champions al primo posto, nella stagione 1999-2000: i capitolini vogliono riprovarci, con la sicurezza di essere già qualificati agli ottavi e conoscendo l'importanza del primo posto nel futuro sorteggio. Si prevede una gara con pochi gol, nonostante gli spagnoli vantino il miglior attacco della competizione sinora, con 15 gol all'attivo: l'Under, verificatosi in quattro dei cinque precedenti tra le due squadre, è in vantaggio a 1,83 rispetto all'Over, proposto a 1,88. Ciro Immobile, match-winner delle ultime due gare europee contro Feyenoord e Celtic, proverà a trascinare i suoi: la sua rete è offerta a 4,20, mentre si sale a 6,80 per Luis Alberto e Mattia Zaccagni, tornato a disposizione e subito in gol in campionato. Tra i padroni di casa fari puntati su Alvaro Morata, capocannoniere della competizione con cinque gol. L'ex Juventus, autore di due gol nelle altre due sfide casalinghe di Champions, è in lavagna a 2,16, con Antoine Griezmann che segue a 2,55.