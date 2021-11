Zlatan Ibrahimovic va a caccia di nuovi record. A 40 anni compiuti, l’attaccante svedese affronta l’Atletico Madrid con l’obiettivo di violare la porta avversaria non solo per regalare al Milan la prima vittoria in Champions League ma anche per diventare il più esperto marcatore nella storia della massima competizione continentale. Un’eventualità che, per i betting analyst, vale 7 volte la posta con lo svedese offerto come primo marcatore del match, davanti anche a Olivier Giroud, in quota 9. Quello contro l’Atletico Madrid, per il Milan, sarà un match fondamentale: poche le chance di conquistare il passaggio agli ottavi così come la vittoria al Wanda Metropolitano con il successo rossonero che vale addirittura 5,50 lo posta, mentre la vittoria dei Colchoneros si gioca a 1,65. Alta anche la quota del pareggio, fissata a 4,10.