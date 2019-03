Con ogni probabilità, il Barcellona dovrà fare a meno di Ousmane Dembélé nel ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Lione, in programma mercoledì sera al Camp Nou. Un'elongazione al bicipite femorale della coscia destra, riportata ieri nel match di Liga contro il Rayo Vallecano, dovrebbe infatti escludere Dembélé dalla lista dei convocati di Valverde. Secondo L'Equipe, il giocatore non si è allenato col gruppo domattina e la decisione definitiva sulla sua disponibilità per la sfida di Champions sarà presa all'ultimo momento.

Nel frattempo, anche gli avversari del Barça hanno una gatta da pelare in vista di mercoledì: nella partita didisputata ieri dal Lione a Strasburgo, l'esperto difensoreha accusato un fastidio muscolare. Anche lui dovrebbe quindi saltare la delicatissima gara in Catalogna. Ricordiamo che all'andata Lione-Barcellona è finita 0-0, quindi l'esito della contesa è ancora apertissimo.