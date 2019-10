Dopo il deludente pareggio casalingo contro lo Slavia Praga - unico vero passo falso di quest'inizio di stagione - l'Inter è pronta a rituffarsi in Champions League, prima di concentrarsi di nuovo sul campionato e sulla super-sfida dal sapore di Scudetto in programma domenica sera contro la Juve. Alle 21.00, i riflettori del Camp Nou si accenderanno su Barcellona-Inter, seconda gara del gruppo F. Un gruppo che vede in questo momento tutte le squadre a quota 1 punto: anche i blaugrana, infatti, all'esordio hanno pareggiato (0-0 a Dortmund). Conte dovrà fare a meno di Romelu Lukaku, mentre Valverde recupera Leo Messi.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Sono otto i precedenti tra le due squadre in Champions League: catalani decisamente avanti nel conteggio, con 4 vittorie, 3 pareggi e una sola vittoria nerazzurra. Un successo tuttavia molto pesante, il 3-1 di San Siro nel 2009/2010 che spianò poi la strada verso la finale di Madrid. L'ultimo precedente risale alla scorsa edizione: 2-0 blaugrana in Spagna (Rafinha e Jordi Alba), 1-1 a San Siro (Malcom, Icardi). L'Inter cerca il suo primo gol a Barcellona, mentre Antonio Conte non ha mai battuto Messi e compagni: da allenatore del Chelsea, sconfitta per 3-0 al Camp Nou e 1-1 a Stanford Bridge.