Seconda giornata di Champions League con due formazioni italiane in campo. Alle 18.55 il Napoli fa visita al Genk, in Belgio, con l'obiettivo di bissare il successo dell'esordio contro il Liverpool. Alle 21.00, invece, l'Inter è di scena a Barcellona. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.



Barcellona-Inter, ore 21.00

Arbitro: Damir Skomina (SVN)

Assistenti: Jure Praprotnik (SVN) e Robert Vukan (SVN)

Quarto uomo: Rade Obrenovic (SVN)

Var: Danny Makkelie (NED)

Assistente Var: Slavko Vincic (SVN)



27' Lancio lungo per Candreva, che controlla e segna: gol giustamente annullato per fuorigioco



22' Ammonito Piquè per un brutto intervento su Barella.



8' Ammonito anche Griezmann: fallo su Barella



6' Ammonito Barella per un fallo a metà campo su Busquets