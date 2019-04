Il Manchester United ha letteralmente bisogno di un’impresa per ribaltare il ko rimediato nell’andata dei quarti Champions all’Old Trafford contro il Barcellona. Il ritorno si gioca domani al Camp Nou, dove i catalani non perdono un match in Europa addirittura dal 2013. La squadra di Solskjaer - tra l’altro in un periodo no, quattro ko nelle ultime sei - è data a 7,50 per il colpo esterno, contro il 5,40 sul pareggio e l’1,37 sull’«1» . La semplice vittoria, però, potrebbe non bastare, visto che serve almeno uno 0-2 per andare dritti in semifinale che si gioca a 41 volte la posta. Eloquente anche il gap nelle quote sulla qualificazione, riferisce Agipronews, dove il Barcellona è a 1,09 e gli inglesi a 7,50. Con l’attacco super del Barcellona (12 gol nelle ultime 4 partite interne di Champions) e la necessità dello United di sbloccare subito la partita gli analisti 888sport.it danno l’Over (almeno tre gol complessivi) a bassa quota, 1,50.