In questo finale di stagione il Napoli ha da pensare ancora a tre competizioni molto importanti. Ci sono prima di tutto una semifinale e un'ipotetica finale di Coppa Italia da giocare. Successivamente sarà il momento di dedicarsi al 100% al campionato per poi terminare con la Champions League.



La gara d'andata al San Paolo lo scorso 25 febbraio è terminata per 1-1 contro il Barcellona. Ora c'è da affrontare il ritorno e non sarà affatto semplice contro una corazzata del genere.



Bisogna comunque essere ottimisti e vedere alcuni elementi a favore. Tra questi c'è l'assenza del pubblico catalano, dato che sarà praticamente impossibile rivedere i tifosi allo stadio ad agosto. Ma spunta anche un'ulteriore indiscrezione. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, infatti, nasce l'ipotesi campo neutro: tutte le fasi finali della Champions League potrebbero essere spostate in un'unica sede, probabilmente in Qatar.