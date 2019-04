Barcellona in testa al quartetto di pretendenti alla Champions League. I catalani restano i grandi favoriti per il trionfo ora che il quadro delle semifinaliste si è completato. La squadra di Ernesto Valverde, riporta Agipronews, è davanti a tutti sul tabellone 888sport.it, data a 2,50 per il sesto trionfo. A breve giro segue il Liverpool, straripante ieri sera contro il Porto e pure alla ricerca del sesto trofeo, nonché avversario dei blaugrana in semifinale. I Reds sono una possibilità da a 3,60. Terza piazza per il Tottenham, passato da 12,00 a 5,20 dopo aver eliminato il ben più quotato Manchester City. Chiude il tabellone l’Ajax: l’ennesima sorpresa dei "terribili" ragazzi olandesi è data a 5,30.