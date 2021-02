(calcio d'inizio alle ore 21) sono due gare valevoli per l'andata degli ottavi di finale inAl Camp Nou, ma i campioni di Francia devono fare a meno anche di. Dall'altra parte. L'allenatore olandese si affida ai francesi. La difesa è comandata da, già acquistato dal Bayern Monaco per la prossima stagione. Tante assenze anche tra i campioni d'Inghilterra,, settimana prossima si giocano(martedì) e(mercoledì).Barcellona-PSG (in diretta tv su Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport 252)Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets; Dembelé, Messi, Pedri; Griezmann. All. Koeman.Psg (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Kean, Icardi, Mbappé. All. Pochettino.Arbitro: Kuipers (Olanda).Lipsia-Liverpool (in diretta tv su Sky Sport Football e Sky Sport 253)Lipsia (3-4-3): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Poulsen, Nkunku. All. Nagelsmann.Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Thiago Alcantara, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè. All. Klopp.Arbitro: Vincic (Slovenia).