La Juventus chiude con una vittoria il girone di Champions League: 2-0 in casa del Bayer Leverkusen, firmato dal solito Cristiano Ronaldo che fa 128 nella competizione e incassa anche l'abbraccio di un invasore di campo nella ripresa, e da Gonzalo Higuain. Il risultato condanna i padroni di casa, che chiudono terzi e quindi andranno ai sedicesimi di Europa League con l'Atletico secondo e agli ottavi di Champions.



Primo tempo povero di emozioni, un palo di Diaby scuote Buffon mentre la difesa del Leverkusen viene spaventata da due occasioni di Higuain e Ronaldo. Nella ripresa i bianconeri di Sarri controllano il ritmo della gara e al 75' passano: De Sciglio per Dybala, subentrato dalla panchina, che serve Ronaldo. Nei minuti di recupero, altro assist della Joya questa volta per Higuain che fa 2-0. Festa Juve a Leverkusen, in attesa del sorteggio degli ottavi.





