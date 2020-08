Verso i quarti di finale contro la vincente dello scontro tra Barcellona e Napoli. Si gioca questa sera la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Chelsea, dopo il 3-0 dell’andata per i tedeschi grazie ai gol di Gnabry (doppietta) e Lewandowski. Nonostante la pesante sconfitta dell’andata, la squadra allenata da Frank Lampard proverà a ribaltare il risultato in uno stadio - l’Allianz Arena - che evoca ricordi felici all’allenatore dei Blues. Lampard infatti sconfisse in finale i bavaresi ai calci di rigore. Di fronte il Bayern Monaco di Hans Flick, che vuole continuare a vincere (non perde dal match contro il Gladbach del 7 dicembre 2019). Dirige il match delle ore 21.00 l’arbitro rumeno Ovidiu Hațegan.









STATISTICHE E PRECEDENTI - Le due squadre si sono affrontate sei volte nella loro storia con quattro vittorie in favore del Bayern e due in favore del Chelsea. Una sola di queste sfide è stata una partita amichevole: 25 luglio 2017 con vittoria 3-2 per i bavaresi in occasione dell’International Champions Cup. In altre due occasioni la partita tra le due compagini è stata valevole per l’assegnazione di una coppa: nel 2012 il Chelsea di Di Matteo riuscì a trionfare nella finale della Champions League giocata proprio in casa del Bayern; mentre nel 2013 i tedeschi vinsero la sfida valevole per la Supercoppa Europea. Entrambe le squadre hanno una storia lunga di trionfi in competizioni internazionali. Insieme ad Ajax, Juventus e Manchester United sono gli unici club ad aver vinto tutte le coppe europee (Champions League, Coppa Uefa/Europa League, Coppa delle Coppe e Supercoppa Europea).



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski. All. Flick.



CHELSEA (4-3-3): Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Barklsey, Kanté, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Mount. All. Lampard.​