Il Benfica prova a rimettersi in gioco per gli ottavi di finale, l'Ajax cerca invece un successo che vale la qualificazione matematica. Massimo equilibrio nel pronostico della sfida di domani all'Estadio do Sport. Le statistiche sarebbero dalla parte dell'Ajax, che ha vinto le ultime sei partite senza subire gol, mentre il Benfica è reduce da tre ko consecutive. Il fattore campo e la necessità di vincere, però, spostano il pronostico a leggero favore dei portoghesi, dati a 2,45 sul tabellone Snai. Si punta a 3,30 sul pareggio mentre il successo dei Lancieri pagherebbe 2,95. Sale fino a 5,25 la possibilità che l'Ajax vinca ancora senza incassare alcun gol.