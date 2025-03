AFP via Getty Images

La Champions League entra nel vivo con gli ottavi di finale che prendono il via oggi. Alle 21 vanno in scena tre sfide e tra queste, spazio anche alla gara che vede ilospite sul campo delI tedeschi hanno dovuto affrontare i playoff per accedere agli ottavi e hanno avuto la meglio sullo Sporting Lisbona, mentre la formazione francese era già qualificata, avendo chiuso la fase campionato al settimo posto. Calcio d'inizio alle ore 21 al Signal Iduna Park.BORUSSIA DORTMUND-LILLE 0-0LE FORMAZIONI UFFICIALI:Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson; Sabitzer, Gross; Adeyemi, Brandt, Gittens; Guirassy. All. R. Kovac

Lille (4-3-2-1): Chevalier; Meunier, Diakité, Alexsandro, Ismaily; Mukau, André, Bouaddi; Haraldsson, Mbappé; David. All. GenesioJosé María Sánchez