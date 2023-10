La UEFA rende note le designazioni arbitrali per le partite di Champions League in programma mercoledì 4 ottobre: sarà il polacco Szymon Marciniak a dirigere Borussia Dortmund-Milan, fischietto lituano invece per Celtic-Lazio.



LE DESIGNAZIONI COMPLETE



BORUSSIA DORTMUND - MILAN mercoledì 4 ottobre, ore 21



Arbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistenti: Paweł Sokolnicki (POL), Tomasz Listkiewicz (POL)

Quarto ufficiale: Tomasz Musiał (POL)

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL)

AVAR: Piotr Lasyk (POL)





CELTIC - LAZIO mercoledì 4 ottobre, ore 21



Arbitro: Donatas Rumšas (LTU)

Assistenti: Aleksandr Radius (LTU), Dovydas Sužiedėlis (LTU)

Quarto ufficiale: Robertas Valikonis (LTU)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

AVAR: Roi Reinshreiber (ISR)