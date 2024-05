Prosegue il programma delle semifinali d'andata die dopo Bayern Monaco-Real Madrid un altro scontro affascinante nel mercoledì di coppa.si affrontano al Signal Iduna Park di Dortmund, primo round verso la finale di Wembley ma anche terzo atto della sfida tra i due club in questa edizione (la semifinale di ritorno si giocherà martedì 7 maggio al Parco dei Principi di Parigi, calcio d'inizio ore 21).La squadra di Edin Terzic e quella di Luis Enrique si sono già affrontate nella fase a gironi, nel gruppo che ha visto il Milan passare in Europa League e il Newcastle eliminato: ai gironi finì 2-0 per il PSG in Francia e 1-1 in Germania. Entrambe le squadre sono arrivate in semifinale eliminando squadre spagnole ai quarti di finale: il BVB ha battuto l'Atletico Madrid, il PSG ha superato il Barcellona.

: Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Fullkrug.. Terzic.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola.. Luis Enrique.