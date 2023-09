I campioni d’Italia in carica del Napoli esordiscono in quest’edizione della Champions League. In Portogallo, i partenopei debuttano nella massima competizione europea contro il Braga di Arhur Jorge che torna in Coppa dei Campioni dopo 11 anni di assenza. Non è stato un avvio positivo di stagione per la formazione di Rudi Garcia, già a -5 dalla vetta della classifica. L’esordio stagionale in Europa sarà un banco di prova importante che proverà a far dimenticare l’ultima prova contro il Genoa al Marassi, pareggiata per 2-2 dopo essere stati in svantaggio di due reti. Non un buon inizio nemmeno per i lusitani che arrivano da una sconfitta contro il Farense per 3-1 nel fine settimana. Ma non solo: i portoghesi hanno un pessimo record contro le italiane (3 vittorie, 2 pareggi e ben 6 sconfitte). Prima giornata del Gruppo C dove



I PRECEDENTI – Sarà il primo incrocio ufficiale tra le due società. Le due squadre si sono affrontate solo in amichevole nel 2012. In match ufficiali, invece, si contano 12 precedenti contro squadre portoghesi con gli azzurri nettamente davanti. Nel complesso infatti 7 successi del Napoli, 3 pareggi e 2 sconfitte con 16 gol fatti e 12 subiti.