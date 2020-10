Una trasferta in emergenza. Seconda giornata dei gironi di Champions League,per giocarsi il primato del gruppo F: nel primo turno i biancocelesti hanno strapazzato il Borussia Dortmund, mentre i belgi hanno superato lo Zenit. Simone Inzaghi deve fare i conti con le tante assenze: oltre all'infortunato, i tamponi Covid-19 hanno escluso dalla lista degli arruolabili pezzi da novanta come- E' la prima sfida assoluta tra Bruges e Lazio in una competizione europea, ma non è la prima volta per i biancocelesti contro un club belga: due vittorie e due sconfitte nei quattro precedenti, l'ultimo un 2-3 in favore dello Zulte Waregen nel 2017 in Europa League. Bilancio negativo per il Bruges contro le italiane, con una sola vittoria nelle ultime nove gare europee (1-0 al Milan nel 2003, poi due sconfitte e sette pareggi), e negli impegni casalinghi di Champions: nessuna vittoria dal 2005 (3-2 al Rapid Vienna), con quattro sconfitte e sei pareggi da allora. La Lazio infine ha due tabù da sfatare: ha perso le ultime cinque trasferte europee e vuole tornare a vincere due gare consecutive in Champions a distanza di 19 anni, ultima volta nell'ottobre 2001.Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di: Mignolet; Clinton Mata, Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; De Ketelaere, Bonaventure.: Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic, Parolo, Akpa-Akpro, Fares; Correa, Caicedo.​