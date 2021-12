Novanta minuti per essere, ancora una volta, tra le migliori sedici squadre d’Europa., questa sera al Gewiss Stadium, ospita ilin una sfida da dentro o fuori con in palio gli ottavi di finale diLa formazione di Gasperini, secondo gli esperti, parte favoritissima, a 1,75, nei confronti degli spagnoli, in quota a 4,25, mentre per il pareggio, inutile per i nerazzurri ai fini della qualificazione, si scende fino a 4,00. Il Sottomarino Giallo scende in Italia per l’undicesima volta con un bilancio tutt’altro che positivo: una vittoria, con la Roma ma che non evitò l’eliminazione dall’Europa League, 4 pareggi e ben 5 sconfitte. Entrambe, nelle gare del girone, hanno quasi sempre trovato la via del gol se si esclude l’ultima partita del Villarreal contro il Manchester United: il Goal, offerto a 1,50, si fa preferire di molto al No Goal, dato a 2,40. La Dea punta molto sui suoi tiratori ma dovrà stare attenta perché anche gli uomini di Unai Emery possono far male: una rete da fuori area si gioca a 2,50. L’Atalanta ha nel collettivo la sua forza ma, in questo momento, Duvan Zapata è il leader assoluto come dimostrano gli 11 gol e i 7 assist in stagione: il colombiano a segno nella prima frazione di gioco è dato a 3,60. Il Villarreal, invece, oltre al totem Gerard Moreno ha in Arnaut Danjuma un’arma in grado di far male ad ogni difesa. Già in gol all’andata contro i nerazzurri, l’attaccante nigeriano sta trovando continuità in questa stagione tanto che Emery difficilmente rinuncia a lui: la sua rete, l’ottava stagionale, è offerta a 3,25.Partita molto più semplice attende invece la, già qualificata agli ottavi di Champions League, contro il, fanalino di coda del girone e fuori dai giochi anche per il terzo posto. I bianconeri, secondo gli esperti non dovrebbero aver problemi ad agguantare la quinta vittoria nel girone offerta a 1,16 rispetto al 18 degli svedesi con il pareggio in quota a 7,50. Gli ospiti, quest’anno, hanno siglato un solo gol in Europa e, nei tre precedenti contro i bianconeri, non sono mai riusciti ad esultare: ecco perché un Malmoe senza reti domani sera non è da escludere poiché si gioca 1,50. I ragazzi di Allegri puntano così a chiudere il gruppo, come lo hanno aperto, tanto che un nuovo 3-0, come quello in Svezia dello scorso 14 settembre, è offerto a 6,25. Paulo Dybala, superati i problemi fisici di inizio stagione, si è preso sulle spalle la Juventus e ne è diventato il leader carismatico oltre che tecnico. La Joya sogna un’altra notte da protagonista e la sua doppietta si gioca a 5,50.