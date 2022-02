Prosegue il programma degli ottavi di finale di Champions League e alle 21, oltre a Villarreal e Juventus, scendono in campo a Stanford Bridge anche Chelsea e Lille nella gara d'andata. I Blues di Tuchel hanno chiuso la fase a gironi al secondo posto del gruppo H alle spalle della Juve, mentre i francesi di Gourvennec hanno vinto il gruppo H davanti al Salisburgo.



STATISTICHE - Terzo confronto assoluto in Champions tra le due squadre, il primo nella fase a eliminazione diretta: il Chelsea ha vinto per 2-1 entrambi gli scontri della fase a gironi dell'edizione 2019/20. In generale, i Blues hanno perso solo uno dei precedenti 10 incontri casalinghi in Europa contro squadre francesi (6 vittorie, 3 preggi), 1-2 contro il PSG nel marzo 2016 con i londinesi eliminati dalla Champions. Il Lille è alla seconda partecipazione alla fase a eliminazione diretta: nel precedente ha perso per 1-0 entrambe le sfide con il Manchester United nel 2006/07.



Fischio d'inizio alle 21



FORMAZIONI UFFICIALI



Chelsea: Mendy; Rudiger, Thiago Silva, Christensen; Azpilicueta, Kovacic, Kanté, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.



Lille: Leo Jardim; Celik, Botman, Fonte, Tiago Djalò; Xeka, André, Onana; Renato Sanches, David, Bamba.