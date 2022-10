Non si affrontano dal 1999 Chelsea e Milan: anche allora era girone di Champions, ne vennero fuori due pareggi, 1-1 a Milano e 0-0 a Londra. 23 anni dopo, ecco di nuovo il confronto, acceso dalle mire dei londinesi su Leao e dai riflettori non ancora spenti su Ziyech in ottica rossonera. La squadra di Pioli arriva a Stamford Bridge da capolista, mentre i Blues sono ultimi a sorpresa dopo aver raccolto appena un punto contro Dinamo Zagabria e RB Salisburgo. Sarà la partita del grande ex Olivier Giroud, che ritroverà Koulibaly dopo quel Napoli-Milan pietra miliare della cavalcata verso il titolo 2021-22. E a proposito di ex, impossibile non citare Thiago Silva, che ha vinto l'ultimo scudetto al Milan prima di quello sollevato nello scorso maggio.



I PRECEDENTI CON LE ITALIANE



Il Chelsea ha perso soltanto due volte nelle 13 gare casalinghe in Europa contro squadre italiane. Nelle altre 11 ha collezionato 8 vittorie e 3 pareggi. Il primo ko contro la Lazio (1-2) in Champions League, marzo 2000. L'altra sconfitta contro l'Inter (0-1), nel marzo 2010, anno del Triplete dei nerazzurri.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



CHELSEA (4-2-3-1) – Kepa; Koulibaly, Thiago Silva, Fofana; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Sterling, Aubameyang, Mount. All.: Potter.



MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballo Toure; Tonali, Bennacer; Krunic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli