Il secondo turno di qualificazione alla fase a gironi della Champions League è passato agli archivi. Nessun problema per la Dinamo Zagabria, che batte ancora l'Astana, e per il Copenaghen, vittorioso sul Breidablik per 6 a 3. Passa anche il Galatasaray: grazie a Dries Mertens che, con un gol al volo, sancisce l'eliminazione dello Zalgiris.



Servono i calci di rigore al Servette per fare fuori il Genk e al Klaksvik. Passano il Molde e, ai supplementari, gli israeliani del Maccabi Haifa. Successo anche per il Rakow che supera il Qarabag,



I risultati:

Astana - Din. Zagabria 0-2 (0-4)

Qarabag - Rakow 1-1 (2-3)

Genk - Servette 2-2 (3-6 d.c.r.) (1-1)

Hacken - Klaksvik 3-3 (6-7 d.c.r.) (0-0)

M. Haifa - Sheriff 4-1 d.t.s. (0-1)

Molde - HJK 2-0 (0-1)

Galatasaray - Zalgiris 1-0 (2-2)

Copenaghen - Breidablik 6-3 (2-0)