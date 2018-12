Tracciata la strada verso le finali europee: dopo i sorteggi degli ottavi della Champions League e dei sedicesimi di Europa League - ieri a Nyon - Better, ha aggiornato le quote per le vincenti delle due competizioni. Nella “Top Five” per la vincente Champions League - si legge in una nota - è favorito il Manchester City quotato a 4,00; segue il Barcellona a 5,50; la Juventus di CR7, sconfitta due anni fa in finale dal Real Madrid, a 6,00; il Paris Saint Germain a 8,50 e il Liverpool, sconfitto nell’ultima edizione sempre dal Real Madrid, a 10,00. Proprio il Real Madrid, che nelle ultime 5 edizioni ha vinto 4 volte, è quotato a 12,50. La vittoria finale dell’altra squadra di Madrid, l’Atletico, sconfitta dai cugini in finale nell’edizione 2013-14, vale 20 volte la posta. La Roma di Di Francesco sul tetto dell’Europa è quotata a 75,00.