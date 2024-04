Champions League: City, PSG, Atletico Madrid e Arsenal in semifinale per le quote

Martedì 9 e mercoledì 10 aprile andranno in scena le gare d’andata dei quarti di finale della C, che in questa stagione non vedranno le italiane protagoniste. Già eliminate Inter, Milan, Lazio e Napoli, ma non mancherà lo spettacolo, con un testa a testa in particolare dal quale potrebbe emergere la favorita per la vittoria della coppa.y è il confronto tra Carlo Ancelotti e Pep Guardiola, 7 Champions in due, ma anche la sfida tra il club più vincente e la squadra campione in carica.Due giganti nella stessa arena e le quote sulla lavagna scommesse su quale squadra potrebbe passare il turno danno i Citizens in vantaggio a 1.44, mentre i Blancos sono proposti a 2.62. Tra le semifinaliste ci potrebbe essere un’altra inglese, l’Arsenal, che comanda la Premier League insieme al Liverpool e che ha un leggero vantaggio nei pronostici in vista del doppio confronto contro il Bayern Monaco, protagonista invece di una stagione finora al di sotto delle aspettative: le quote antepost danno i Gunners in semifinale a 1.65, con i bavaresi comunque molto vicini a 2.15.

Potrebbe terminare ai quarti l’avventura in Champions del calcio tedesco visto che anche il(a 2.50) è sfavorito contro l’(a 1.45), mentre c’è grande equilibrio nel nuovo confronto tra Barcellona e Paris Saint Germain, una garanzia di emozioni forti visti i precedenti tra le due squadre. Viste le premesse il confronto sarà molto equilibrato: Barcellona in semifinale a quota 2.05, PSG di poco favorito a 1.70.