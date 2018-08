Leggerissimo rialzo per la Juventus nelle quote sulla Champions League dopo i sorteggi dei gironi. Alla squadra di Allegri non è andata malissimo, ma ha comunque avversari da non sottovalutare nel Gruppo H: il Manchester United e il Valencia assieme all’incognita Young Boys, partito benissimo nel campionato svizzero. Rispetto alla valutazione pre-sorteggio, la quota sulla Juve in trionfo è salita su 888sport.it, passando da 7,00 a 8,00. I bianconeri restano comunque nella zona alta del tabellone: davanti a loro ci sono solo il Barcellona (a 7,00) e il Manchester City, sempre più favorito. La quota sulla squadra di Guardiola, anche grazie a un girone non proprio di ferro (assieme a Shakhtar, Lione e Hoffenheim) è stata ribassata da 6,50 a 5,25. Dopo il terzetto delle favorite si piazza il Bayern Monaco, a 8,50, mentre la partenza di CR7 (per cui non è arrivato un sostituto ufficiale) fa scivolare a 9,00 il Real Madrid, che ha vinto le ultime tre edizioni di fila della manifestazione. Lontanissime le altre italiane, complici anche sorteggi non proprio benevoli: il Napoli (che ha pescato Psg e Liverpool) vale 61,00 così come la Roma (nel Gruppo G assieme al Real), mentre l’Inter (inserita nelle urne in quarta fascia e con Barcellona e Tottenham nel girone) sale fino a 71,00.