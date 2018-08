Altre tre partite nell'andata del terzo turno dei preliminari di Champions League. Incredibile rimonta del Paok Salonicco che, tra le mura amiche del Toumba Stadium, rimonta lo Spartak Mosca da 0-2 a 3-2. I russi in 17 minuti si portano sul 2-0 con Popov e Promes ma la reazione dei greci è veemente: dal 29' al 44', in 15 minuti, ribaltano la partita con le reti di Prijovic, Limnios e Pelkas. Vittoria netta e convincente del Salisburgo, che supera per 3-0 lo Skendija (in gol anche l'obiettivo di Roma e Milan Samassekou). Infine finisce 1-1 tra Celtic e Aek Atene: la sbocca McGregor, risponde Klonaridis. Il 14 agosto previste le gare di ritorno.