ANP/AFP via Getty Images

Champions League: come arrivano le avversarie di Juventus, Milan e Atalanta

Cristian Giudici

20 minuti fa



Countdown. Sale l'attesa in vista delle gare di ritorno valevoli per i playoff di Champions League, con in palio la qualificazione agli ottavi di finale.



Si riparte martedì con Milan-Feyenoord alle ore 18:45 e Atalanta-Club Brugge alle ore 21.

Il Feyenoord gioca oggi a Breda con calcio d'inizio alle ore 18:45.

Impegno in trasferta anche per il Club Brugge, sul campo del St. Truiden dalle ore 20:45.



Mercoledì tocca alla Juventus in casa del PSV Eindhoven, che oggi ha pareggiato 2-2 con l'Utrecht. Obispo sblocca il risultato all'11' su passaggio di Veerman, poi van der Hoorn al 16' e Aaronson al 75' ribaltano tutto. Al 63' esce per infortunio il centrocampista Guus Til, ma al 92' il PSV trova il pari con Babadi (classe 2005) su assist di Lang. I campioni d'Olanda sono primi in classifica con 52 punti in 23 giornate a +1 sull'Ajax, che però ha giocato due partite in meno e sente profumo di sorpasso già domenica in casa contro l'Heracles. Mercoledì sera si riparte dal 2-1 dell'andata per la Juventus, che domenica sera gioca in casa contro l'Inter in campionato.