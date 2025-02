Champions League, come funzionano i sorteggi degli ottavi di finale: il regolamento completo

AFP via Getty Images

. Ma prima di addentrarci sulle 16 migliori squadre d’Europa, c’è un sorteggio che andrà a definire tutti gli accoppiamenti del tabellone della massima competizione continentale.Quattro squadre hanno già conquistato l’accesso agli ottavi tramite i playoff, altre quattro si aggiungeranno dagli ultimi incroci di mercoledì sera, mentre otto formazioni hanno centrato la qualificazione attraverso la fase campionato. Una volta che si saranno concluse le sfide,

Ma come funzionano i sorteggi? Le otto vincitrici degli spareggi raggiungono le prime otto della fase campionato, che saranno teste di serie al sorteggio e, dunque, in linea di massima, giocheranno il ritorno in casa.Liverpool (ENG)Barcelona (ESP)Arsenal (ENG)Inter (ITA)Atlético Madrid (ESP)Leverkusen (GER)Lille (FRA)Aston Villa (ENG)Bayern München (GER)Benfica (POR)Feyenoord (NED)Club Brugge (BEL)Borussia Dortmund (GER)/Sporting Lisbona (POR)PSG (FRA)/Brest (FRA)PSV (NED)/Juventus (ITA)Real Madrid (ESP)/Manchester City (ENG)

e formano così quattro coppie di teste di serie (società nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8). I club di ogni coppia vengono sorteggiati in una delle due posizioni degli ottavi contro la relativa vincitrice dei playoff, la cui posizione era già stata decisa durante il sorteggio degli spareggi.Per il sorteggio vengono preparate quattro urne: le palline contenenti i nomi di ogni coppia di teste di serie vengono posizionate nelle corrispondenti urne., partendo dalle squadre classificate al 7°/8° e via discorrendo.. La procedura viene ripetuta sino al termine delle formazioni.

I vari club possono affrontare un’altra formazione appartenente alla stessa federazione nazionale negli ottavi di finale della competizione e possono anche affrontare avversari già incontrati durante la fase campionato.Gli ottavi di finale si giocheranno nel giro di due settimane:Andata: 4/5 marzo 2025Ritorno: 11/12 marzo 2025