Champions League, come funzionano i sorteggi e gli incroci di playoff e ottavi: il tabellone completo

. La classifica di questa prima fase è a una sola giornata dal delinearsi completamente e da lì si cominceranno a capire i vari incroci in vista di playoff, ottavi di finale e via scorrendo. Ma, dunque, come si proseguirà? Come funzionano gli incroci? E chi possono incontrare le italiane rimaste in gioco?. Gli incroci di playoff e ottavi, infatti, non saranno definiti esclusivamente sulla base a dei sorteggi, ma anche a causa del piazzamento nel girone unico. Il tabellone, come segnalato anche da Calcio&Finanza, sarà così composto.

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24);

I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati contro i club in ogni coppia non testa di serie, come di seguito: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18;

In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa.

Grazie al nuovo format,di Monaco di Baviera, partendo dai playoff per i club classificati dal 9° al 24° posto, ultimo valido per l’accesso al turno successivo. Di seguito, i principi del sorteggio forniti dal regolamento ufficiale della UEFA.(la 9a e la 10 contro la 23a e 24a, per esempio). Dai confronti, arriveranno le otto che si aggiungeranno alle già qualificate agli ottavi di finale.

I club vengono abbinati in base alle loro posizioni alla fine della fase a gironi per formare quattro coppie teste di serie (club nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, e 7 e 8);

I club in ogni coppia testa di serie vengono sorteggiati in una delle due posizioni disponibili negli ottavi di finale (come si vede nella tabella di seguito, a cominciare dalla coppia 1 e 2, ai lati estremi del tabellone, in modo da potersi scontrare solo in una eventuale finale, ndr) contro il rispettivo vincitore dei play-off, la cui posizione è determinata dal sorteggio precedente;

In linea di principio, i club teste di serie giocano le partite di ritorno in casa.

1. 15/16 – 17-182. 9/10 – 23/243. 11/12 – 21-224. 13/14 – 29/205. 14/13 – 20/196. 12/11 – 22-217. 10/9 – 24-238. 15/16 - 18/17Andando avanti, ecco la spiegazione degli ottavi di finale e dei principi del sorteggio.Facendo sempre un’ipotesi, la vincente dello scontro di cui sopra affronterebbe una fra la 7a e l’8a classificata, in base alla posizione nel tabellone.

1. 1 / 2 - Vincente playoff 12. 8/7 – Vincente playoff 23. 5/6 – Vincente playoff 34. 4/3 – Vincente playoff 45. 3/ 4 – Vincente playoff 56. 6/5 – Vincente playoff 67. 7/ 8 -Vincente playoff 78. 2/1 – Vincente playoff 8Verrà solamente effettuato un sorteggio per stabilire quale squadra giocherà la partita di andata in casa, con la certezza – per esempio – che prima e seconda del girone unico si potranno ritrovare solamente in finale.

1. Vincente OF1 – Vincente OF22. Vincente OF3 – Vincente OF43. Vincente OF5 – Vincente OF64. Vincente OF7 – Vincente OF81. Vincente QF1 – Vincente QF22. Vincente QF3 – Vincente QF4Vincente SF1 – Vincente SF2