LIVE Copenaghen-Manchester City, le formazioni ufficiali: Haaland dal 1', le scelte di Guardiola e Neestrup

Tornano in campo le stelle della Champions League, con il programma dell'andata degli ottavi di finale che comincia oggi, in attesa delle italiane superstiti, Inter, Lazio e Napoli. Al Parken Stadium di Copenaghen gli uomini di Jacob Neestrup, la sorpresa della competizione, ricevono alle 21 i campioni in carica, il Manchester City di Pep Guardiola, in una sfida impari sulla carta ma che può riservare sorprese, soprattutto in territorio danese. Il Copenaghen ha infatti eliminato il Galatasaray e i "cugini" cittadini del Manchester United, mentre i Citizens sono in piena lotta Premier e vogliono il bis in Champions.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Copenaghen (4-3-3): Grabara; Jelert, McKenna, Diks, Vavro; Mattson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri.



Manchester City (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Dias, Ake; Rodri; De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland.