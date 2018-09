Si è finalmente sbloccato in campionato e adesso Cristiano Ronaldo punta dritto a un gol in Champions League con la maglia della Juventus. L’incrocio di calendario della prima giornata nella fase a gironi aiuta, e non poco, il bomber portoghese. Domani i bianconeri scendono in campo al Mestalla, contro il Valencia. La squadra allenata da Marcelino è una delle vittime preferite di CR7: ai tempi del Real l’ha incrociata 18 volte, rifilandole ben 15 reti, quasi una a incontro. Una statistica, quest’ultima, che ha inciso in maniera determinante sui calcoli dei trader Snai riguardo alla partita. Nelle scommesse sulla gara di domani Ronaldo è il marcatore più probabile e il suo 16° gol al Valencia è dato a 1,95. Ancora dall’archivio statistico: per ben 4 volte il portoghese è stato autore di una doppietta ai danni degli spagnoli, una doppia marcatura nella prossima sfida è valutata 4,75, mentre la sua prima tripletta in bianconero, per lui che è uno specialista degli hat trick, è un’idea da 20 volta la posta.