Continua la maledizione del Salisburgo in Champions League. I campioni d'Austria in carica, che da oramai 10 anni provano inutilmente a partecipare alla massima competizione continentale per club, sono stati infatti eliminati all'ultimo turno preliminare dalla Stella Rossa, Carnefice dopo Maccabi Haifa, Dudelange, Malmoe e Rijeka, Dopo il pareggio per 0-0 all'andata, gli austriaci si portano sul 2-0 con una doppietta di Dabbur, ma in meno di due minuti, tra il 65' e il 66', i serbi pareggiano con le reti di Ben Nabouhane e Degenek. Ai gironi va quindi la Stella Rossa, fuori il Salisburgo semifinalista nell'ultima edizione dell'Europa League.



Successo netto per il Benfica a Salonicco contro il Paok. Dopo l'1-1 dell'andata, in Portogallo, i lusitani si impongono 4-1 in Grecia e passano alla fase ai gironi. All'iniziale vantaggio degli ellenici, firmato da Prijovic, rispondono Jardel, due volte Eduardo Salvio (su due rigori) e Pizzi. Nessun problema anche per il PSV Eindhoven che, al Philips Stadion, liquida con un secco 3-0 il Bate Borisov. A segno Bergwin, de Jong e Lozano.