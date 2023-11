Giro di boa nella fase a gironi di Champions League, stasera è in programma la quarta giornata con due italiane impegnate: il Milan ospiterà il Psg a San Siro, la Lazio di Maurizio Sarri giocherà all'Olimpico contro il Feyenoord. Altre sei partite negli altri gironi, di parte alle 18.45 con il Borussia Dortmund che giocherà in casa contro il Newcastle e alla stessa ora il Barcellona di Xavi andrà in casa dello Shakhtar Donetsk.



LE ALTRE PARTITE - Alle 21, oltre a Milan e Lazio, riflettori accesi su altre quattro partite: l'Atletico Madrid secondo nel gruppo E, quello dei bianconcelesti, ospiterà il Celtic. Il Porto giocherà in casa contro l'Anversa dopo il successo per 4-1 in Belgio due settimane fa e il Manchester City di Guardiola proverà a rimanere a punteggio pieno nella gara casalinga contro lo Young Boys; finora tre vittorie in tre partite. Nello stesso girone si sfideranno Stella Rossa e Lipsia.