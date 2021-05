Sarà Daniele Orsato a dirigere la semifinale di ritorno di Champions League tra Chelsea e Real Madrid di mercoledì sera. Il direttore di gara di Schio, finito recentemente nell'occhio del ciclone per la sfida tra Lazio e Milan e l'episodio del secondo gol biancoceleste (fallo di Leiva su Calhanoglu) - nonostante l'intervento del Var - sarà accompagnato dagli assistenti Giallatini e Preti , dal quarto uomo Massa e Guida come Var.



L'altro match in programma, la supersfida di domani sera tra Manchester City e Paris Saint-Germain è stata invece affidata all'olandese Kuipers.