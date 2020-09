Sono Dinamo Kiev, Ferencvaros e Olympiacos le tre squadre a raggiungere la fase a gironi della Champions League. Gli ucraini battono 3-0 il Gent, i greci fanno 0-0 in Ciprio con l'Omonia ma passano in virtù del 2-0 dell'andata. 0-0 anche per il Ferencvaros di Rebrov che, grazie al 3-3 dell'andata in casa dei norvegesi del Molde, conquistano l'accesso alla fase a gironi dopo 25 anni.





Dinamo Kiev-Gent 3-0

9' Byalskyy (D), 36' rigore De Pena (D), 49' rigore Rodrigues (D).



Ferencvaros-Molde 0-0



Omonia-Olympiacos 0-0