Incerto l’ottavo tra Borussia Dortmund e Paris Saint Germain, i parigini sono leggermente favoriti, a 2.25, ma i padroni di casa sono vicini, a 2.90, con il pareggio a 3.75. Il vantaggio dei francesi è però netto nelle quote sul passaggio turno, a 1.30, si sale a 3.40 per la qualificazione dei tedeschi. Visto l’enorme potenziale di entrambe le squadre, lo spettacolo non dovrebbe mancare: da una parte il neo acquisto del Borussia, Haland, che nella prima fase di Champions League ha già realizzato 8 gol in 6 partite e che è dato in gol a 2.25; dall’altra parte pezzi da novanta come Mbappé, Icardi e Neymar, con il primo principale favorito al gol a 2.25 e gli altri due proposti in gol a 2.50. L’Over 2,50 è molto probabile, a 1.40, ma si può optare anche per un Over 3,50 offerto a 1.95. Nove scommettitori su 10 puntano sulla qualificazione del Psg, secondo Agipronews.