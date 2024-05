Champions League: Dortmund-Real, domina Ancelotti. La quindicesima coppa dei Blancos a 1,63, tedeschi a 5,25

Getty Images

A Wembley ilpunta alla ‘quindicesima’. A distanza di due anni dall’ultimo trionfo, a Parigi contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti affronta a Wembley il, club che nella sua storia ha trionfato solo nel 1997, in finale contro la Juventus. Delle tre finali europee (le prime due hanno incoronato l’Atalanta in Europa League e l’Olympiacos in Conference League), quella di Champions League ha le quote più sbilanciate: il successo già nei 90 minuti del Real Madrid si gioca a 1,63, con il pareggio – che porterebbe invece le squadre ai tempi supplementari – a 4,25 e il colpo del Borussia Dortmund (squadra prima nominata, quindi segno «1») a 5,25. Visto anche il potenziale offensivo a disposizione, la partita promette tanti gol: almeno tre (Over) a 1,67, con l’Under a 2,10, mentre il risultato (isolando sempre i 90 minuti) con entrambe le squadre a segno paga 1,70 ed è opposto al No Goal a 2,05. L’1-2 a 7,00 è il risultato più probabile; seguono lo 0-1 a 7,50, l’1-1 a 8,25 e lo 0-2 a 8,50.

Marcatori - Ci sono solo giocatori del Real Madrid tra i primi quattro marcatori più probabili: domina Vinicius a 2,50, con Jude Bellingham a 2,75 e la coppia Joselu-Rodrygo a 3,50. Fullkrug a 4,50 (stessa quota di Brahim Diaz) è il primo possibile bomber della squadra di Edin Terzic.Testa a testa - Se il Real Madrid è favorito anche nei supplementari (8,25 contro 16) e in caso di arrivo ai rigori (11 contro 14), nel testa a testa per chi alzerà