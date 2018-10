Di nuovo la Champions League. La Juve torna a giocare in Europa, dopo la vittoria contro il Napoli e affronta il secondo scontro diretto per il girone. I bianconeri ospitano lo Young Boys.



DOVE VEDERLA - Juve-Young Boys, in programma martedì 2 ottobre alle 18.55, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 con pre e post partita. Il match sarà visibile in streaming sul servizio per abbonati Sky Go.