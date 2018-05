La UEFA ha stilato la lista dei dieci gol più belli dell'edizione della Champions League conclusasi sabato scorso con la vittoria del Real Madrid sul Liverpool.

L'incredibile rovesciata di Cristiano Ronaldo contro la Juventus si aggiudica l'ambito premio di rete migliore della Champions League 2017/2018. Duello rusticano vinto contro la prodezza balistica di Gareth Bale, anch'egli a segno in rovesciata nella finale con il Liverpool. Terzo gradino del podio per Gonzalo Higuain e il suo gol a bruciapelo al Tottenham nell'andata degli ottavi di finale. Presenti in classifica anche Edin Dzeko, quinto con il tiro al volo contro il Chelsea, e Lorenzo Insigne, nono con il siluro rifilato allo Shakhtar Donetsk al San Paolo.