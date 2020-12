La Fiorentina femminile, dopo la grande partita gioca al Franchi contro lo Slavia Praga finita per 2-2, è riuscita a completare un’incredibile impresa in Repubblica Ceca. Le viola, contro una squadra molto più quotata, sono riuscite a giocare una partita di altissimo livello, eliminando le avversarie con un gol allo scadere di bomber Sabatino, che è valso lo 0-1 finale. La numero 9 viola, con un gol di testa alla Batistuta negli ultimi secondi dell’extra time, regala uno storico passaggio di turno per la squadra di Cincotta. La Fiorentina, quindi è l’unica italiana qualificata agli ottavi, dopo l’eliminazione di ieri della Juventus, compiendo una vera e propria impresa sportiva.



PARTITA - La gara, inaspettatamente, viene condotta per larghi tratti dalla Fiorentina, che crea tantissime occasioni da gol. Quinn va vicinissima al gol dopo aver saltato il portiere avversario, e le viola che recriminano anche per un rigore non concesso dopo un contatto in area su Mascarello. Quando tutti gli sforzi sembravano stati inutili, a cinque secondi dalla fine del quinto minuto di recupero, Daniela Sabatino sbuca su una punizione battuta da Bonetti sulla trequarti, insaccando il portiere avversario Sladka con un colpo di testa beffardo e imprendibile. La Fiorentina ha dimostrato di essere una delle squadre più insidiose d’Europa, e nonostante in campionato non stia raccogliendo i risultati auspicati, in Champions League può essere una vera e propria mina vagante.