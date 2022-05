Il Barcellona abdica dopo il titolo conquistato nella passata stagione, mentre il Lione reclama il suo trono per l’ottava volta nella storia: allo Juventus Stadium di Torino è la formazione francese a conquistare la Champions League al femminile grazie ad un perentorio 3-1 materializzatosi tutto nel primo tempo. Henry apre le marcature in avvio, poi Hegerberg e Macario firmano la fuga dell’OL. Non basta alle blaugrana la firma della solita Alexia Putellas, Pallone d’oro in carica.