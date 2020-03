Si giocherà in Italia la finale di Champions League femminile. Per l’edizione del 2021-22, infatti, l’ultimo atto della massima competizione europea per club si giocherà a Torino, all’Allianz Stadium, casa della Juventus, che ha ospitato già una finale europea, quella dell'Europa League 2013/14, coi bianconeri eliminati in semifinale dal Benfica. Lo ha deciso il comitato esecutivo della Uefa, riunitosi a Non in queste ore. La finale di Champions League femminile, tra due anni, sarà ‘roba’ italiana.