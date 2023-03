Davanti ai 40mila dell'Olimpico (39.454 spettatori per la precisione, record per il calcio femminile italiano) la Roma perde 1-0 con il Barcellona nell'andata dei quarti di finale della Champions League femminile. Le blaugrana vincono in trasferta grazie a una conclusione a giro della 19enne Salma Paralluelo e arriveranno alla gara di ritorno (in programma al Camp Nou il 29 marzo) con due risultati su tre. Le giallorosse hanno sofferto per gran parte del match ma si sono rese pericolose nel finale con Giacinti e Giugliano.